انت الان تتابع خبر استشهاد 5 من الحشد الشعبي شرق ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد 5 مقاتلين من الحشد خلال عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365، أن "قوة من الحشد الشعبي تعرضت الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي في قضاء خانقين".
واوضح ان "الهجوم أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن، وتجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم".