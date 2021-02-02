استشهاد 5 من الحشد الشعبي شرق ديالى

وذكرت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365، أن "قوة من الحشد الشعبي تعرضت الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي في قضاء خانقين".

واوضح ان "الهجوم أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن، وتجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم".

