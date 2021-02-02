'ال موندو' تكشف 9 شروط صارمة في عقد ميسي

وكانت الصحيفة الشهيرة قد نشرت قبل يومين المبالغ التي حصل وسيحصل عليها الأرجنتيني الدولي في العقد الذي بدأ في عام 2017 وينتهي في يونيو المقبل والبالغة أكثر من 555 مليون يورو.

هذه المرة، تنشر "آل موندو" بعض الشروط التي حددها نادي برشلونة لميسي من أجل تنفيذها في العقد الجديد، وجاءت كالتالي:



1- بذل قصارى جهدك للاندماج في المجتمع الكتالوني واحترام قيمه الثقافية.

2- الالتزام بتعلم اللغة الكتالونية لأنها وسيلة أساسية للاندماج في المجتمع الكتالوني.

3- الالتزام بحضور الأحداث الاجتماعية داخل النادي.

4- حظر ركوب بعض المركبات التي قد تعرضه للإصابة مثل "جيت سكي" أو مزلجة مائية.

