اخبار العالم / اخبار العراق

'ال موندو' تكشف 9 شروط صارمة في عقد ميسي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 'ال موندو' تكشف 9 شروط صارمة في عقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-02 | 12:01

561 مشاهدة

واصلت صحيفة "آل موندو" الإسبانية الكشف عن المزيد من التفاصيل التي ينص عليها عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليونيل ميسي، الحالي.
وكانت الصحيفة الشهيرة قد نشرت قبل يومين المبالغ التي حصل وسيحصل عليها الأرجنتيني الدولي في العقد الذي بدأ في عام 2017 وينتهي في يونيو المقبل والبالغة أكثر من 555 مليون يورو.

هذه المرة، تنشر "آل موندو" بعض الشروط التي حددها نادي برشلونة لميسي من أجل تنفيذها في العقد الجديد، وجاءت كالتالي:


1- بذل قصارى جهدك للاندماج في المجتمع الكتالوني واحترام قيمه الثقافية.

2- الالتزام بتعلم اللغة الكتالونية لأنها وسيلة أساسية للاندماج في المجتمع الكتالوني.

3- الالتزام بحضور الأحداث الاجتماعية داخل النادي.

4- حظر ركوب بعض المركبات التي قد تعرضه للإصابة مثل "جيت سكي" أو مزلجة مائية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا