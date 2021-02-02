القضاء يبحث مع الاتحاد الاوروبي تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع بعثة الاتحاد الاوربي، تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات.





وذكر المجلس في بيان تلقته الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت رفقة الفريق المكلف برصد الاجراءات التي تسبق الانتخابات القادمة ونتائجها".



واضاف ان "الجانبين دور القضاء في تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات".

