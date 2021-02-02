اخبار العالم / اخبار العراق

المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط لمناقشة الموازنة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط لمناقشة الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً جديداً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الخليج 365، أن "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٨) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

واضافت أن "جدول اعمالها تضمن استضافة وزير التخطيط ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا