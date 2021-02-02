المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط لمناقشة الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً جديداً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الخليج 365، أن "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٨) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".



واضافت أن "جدول اعمالها تضمن استضافة وزير التخطيط ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".

