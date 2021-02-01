مزارعو ومنتجو الدواجن في العراق يهددون بتظاهرات حاشدة

بغداد - ياسين صفوان - هدد مزارعو ومنتجو الدواجن في العراق، الاثنين، بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال استمرار السياسة الزراعية الحالية.

وجاء في بيان لهم، إن "مزارعي ومنتجي الدواجن في العراق يعتزمون القيام بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال بقاء السياسة الزراعية الحالية التي تخترقها الدول الاقليمية".

وأضاف البيان أن "هذه التظاهرات هي رد أيضاً على تصريحات وزير الزراعة"، مؤكداً أنه "سيتم تحديد موعدها في وقت قريب".

يشار الى أن مجلس النواب، صوت عام 2019، على قرار نيابي لحماية المنتج المحلي والوطني.