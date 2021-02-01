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فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب الاحتكار!

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بغداد - ياسين صفوان - فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب الاحتكار.. المزيد من التفاصيل في الفيديوغراف المرفق ادناه.
1- يوتيوب يختبر ميزة جديدة لصناع المحتوى في البث المباشر

2- فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد ابل بسبب الاحتكار.

3- سيجنال تضيف ميزات جديدة الى تطبيقها.

4- سجن موظف في دبي بعد تهديد رجل بالقتل من خلال واتساب.


5- الامن السيبراني : 6 ترليونات دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميا.

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7- متصفح دك دك جو يصبح ثاني متصفح استعمالا بعد غوغل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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