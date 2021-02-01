انت الان تتابع خبر فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب الاحتكار! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد آبل بسبب الاحتكار.. المزيد من التفاصيل في الفيديوغراف المرفق ادناه.
1- يوتيوب يختبر ميزة جديدة لصناع المحتوى في البث المباشر
4- سجن موظف في دبي بعد تهديد رجل بالقتل من خلال واتساب.
5- الامن السيبراني : 6 ترليونات دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميا.
7- متصفح دك دك جو يصبح ثاني متصفح استعمالا بعد غوغل.
2- فيسبوك تتجهز لرفع دعوى قضائية ضد ابل بسبب الاحتكار.
3- سيجنال تضيف ميزات جديدة الى تطبيقها.
4- سجن موظف في دبي بعد تهديد رجل بالقتل من خلال واتساب.
5- الامن السيبراني : 6 ترليونات دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميا.
6- سبوتيفاي ستحاول اقتراح الاغاني للمستخدمين وفق حالته العاطفية.
7- متصفح دك دك جو يصبح ثاني متصفح استعمالا بعد غوغل.