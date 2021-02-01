رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تشريع قانون الناجيات الإيزيديات

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة، إن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، الناشطة الايزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها ومثابرتها من أجل إيصال المأساة الايزيدية إلى العالم أجمع، مثمّناً التضحيات والشجاعة التي أبدتها وأقرانها من بناتنا وأبنائنا الايزيديين وباقي مكونات الشعب ضد الإرهاب الداعشي الوحشي".وشدد صالح، على "دعمه لتأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين وسائر العراقيين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير، مؤكداً ضرورة تنظيم الإدارة في سنجار وتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية".

وأشار صالح إلى "أهمية الإسراع في تشريع قانون الناجيات الإيزيديات من مجلس النواب، وتوسيعه ليشمل الشرائح المتضررة الأخرى، إلى جانب أهمية العمل الحثيث من جميع أجهزتنا الأمنية وبالتنسيق مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لتكثيف الجهود في معرفة مصير المفقودين والمختطفين وتحرير الأحياء منهم".