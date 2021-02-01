رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته الخليج 365 ان الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف".

واوضح أن "اللقاء، جرى خلاله بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام، كما تم الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة".



ورحب صالح بـ"نجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية"، مشيراً إلى أن "ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".

وأضاف صالح أن "التحديات التي تمر بها المنطقة، ولاسيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".



من جانبه، قدّم نايف الحجرف شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب"، مشيراً إلى تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وفتح آفاق التعاون المشتركة.