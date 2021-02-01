المالية النيابية تبحث القرض الفرنسي المخصص لإنشاء مطار الموصل

وذكرت اللجنة في بيان تلقته الخليج 365، أن "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٧) لتستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

واوضحت أن "نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، التقى رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عبد النور براهيمي لبحث القرض الفرنسي المخصص لإنشاء مطار الموصل".



وبينت ان "اللجان الفرعية للجنة المالية تستضيف كل من هيئة النزاهة ،ووزارة النقل ،ودائرة الطرق والجسور لمناقشة التخصيصات المالية لهذه المؤسسات ضمن موازنة ٢٠٢١".