التعاون الخليجي: نعمل على بناء علاقات استراتيجية مع العراق

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"الخليج 365" من لندن: اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الاثنين من بغداد حرص دول المجلس على بناء علاقات استراتيجية مع العراق في مختلف المجالات ودعمه لتحقيق امنه واستقراره ومواجهته للارهاب معلنا عن مؤتمر قريب لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين والعمل على ربط العراق بالشبكة الكهربائية الخليجية.

وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد التي وصلها صباحا وتابعته "ايلاف" فقد اكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون الخليجي الست على بناء علاقات استراتيجية مع العراقمنوها الى ان هذا امر شددت عليه قمة العلا الخليجية في السعودية مؤخرا . واكد دعم هذه الدول للعراق في مواجهة الارهاب وتحقيق وامنه واستقراره وبسط سيادة القانون على اراضيه وبما يصب في مصلحة دول المنطقة جمعاء.

واشار الحجرف الى ان مباحثاته في بغداد ستتضمن مناقشة مراحل ربط العراق بمنظومة الخليج الكهربائسة وعقد مؤتمر استثنائي مشترك لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين. واضاف ان زيارته للعراق تهدف الى تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات الامنية والسياسية وبما يحقق امن واستقرار المنطقة.

ومن جانبه اكد الوزير العراقي على حرص بلاده على بناء علاقات متطورة مع دول الخليج في جميع المجالات ومن بينها محاربة الارهاب والتطرف وكذلك الاستثمارات الخليجية في العراق مستقبلاً .

واضاف انه بحث مع الحجرف ايضا مراحل تنفيذ الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج اضافة الى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

مباحثات مع الرؤساء العراقيين الثلاثة

وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان الحجرف سيبحث هذه القضايا مع الرؤساء العراقيين الثلاثة للبلاد برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت تعبر دول الخليج العربية عن رغبتها في تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والامنية وتجاوز سنوات تدهور هذه العلاقات اثر احتلال النظام العراقي السابق للكويت عام 1900 ومرورها بأزمات خلال فترة رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014 لكنها شهدت تحسنا خلال فترة ولاية رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي ثم الحالي الكاظمي حيث وضعا اسس فتح حوارات مع دول الخليج والبدء بتبادل زيارات رسمية وتفعيل او انشاء مجالس عمل مشتركة معها لتنسيق وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وكذلك الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا وامكانية مشاركتها في عمليات اعادة الاعمار في العراق.

التعاون الخليجي يسعى لقفزة نوعية في علاقاته مع العراق

وعادة ما يؤكد مجلس التعاون الخليجي ودوله الست دعمها وتضامنها مع العراق في مواجهة الارهاب الذي يتعرض له حيث كان الحجرف قد دان بشدة في 21 من الشهر الماضي التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة وسط بغداد وادى الى مصرع واصابة 142 مواطنا واكد تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز أمن واستقرار أراضيه.

وكان الحجرف قد اكد حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير وذلك خلال اجتماع مع السفير العراقي في السعودية قحطان طه خلف في الثامن عشر من الشهر الماضي حيث بحثا سبل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة . وشدد على دعم دول المجلس للعراق وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات بين الجانبين "لما يُمثّله العراق من أهمّية وثقل كبير".

ويسعى الكاظمي حاليا الى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج العربية وفي 19 تموز يوليو 2020 اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن انعقاد جلسة مناقشات ثلاثية عبر الاتصال الفيديويّ جمعت ممثلين عن حُكُومتي العراق والولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج العربي.

واشارت الخارجية الى ان هذه الجلسة جاءت بتنظيم ودعم من حكومة الولايات المتحدة بهدف العمل على إيجاد طريق فعّال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي والمضِي قدما في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين العراقيّ والخليجي ليكون أساساً للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.