إيران تزود حزب الله العراقي في سوريا بصواريخ أرض – أرض بعيدة المدى

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ أرض – أرض إيرانية قصيرة ومتوسطة المدى وصلت إلى مواقع حزب الله العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري غربي دير الزور.

تم إدخال هذه الصواريخ عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق على شاحنات مدنية، وبلغ عددها 56 صاروخًا.

وكان المرصد السوري قد أشار في 11 يناير الجاري إلى أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية أفرغت 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه، كانت محملة بالسلاح.

ووفقاً لمصادر المرصد، كانت هذه الشاحنات محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت من طريق العراق. وأفرغت تلك الشحنات في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود، بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

تتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي هي تابعة للتحالف الدولي.