العراق يحذر مواطنيه من موجة كورونا ثانية: ألاسوأ فتكا

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ايلاف من لندن: فيما تصدر العراق الدول العربية في عدد الوفيات بفايروس كورونا فقد حذرت وزارة الصحة العراقية الجمعة مواطنيها من موجة ثانية من الوباء قالت انها الاسوأ منذرة بأنها ستلجأ لاتخاذ إجراءات اكثر تشدداً من خلال اعلان حظر جزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى والحماية من الآثار الكارثية للموجة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة العراقية ان مختلف دول العالم تشهد زيادة خطيرة في عدد الإصابات والوفيات في ظل شلل تام لاقوى الانظمة الصحية أمام جائحة كورونا الخطيرة، على الرغم من انطلاق حملات استخدام اللقاحات في تلك البلدان نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت انها أقسى وأشد فتكا من الاولى بسبب ظهور سلالات خطرة ومنها البريطانية والجنوب افريقية .

واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم تابعته "ايلاف"، ان تحذيراتها من خطر التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية لم تلقَ الاستجابة المطلوبة . واشارت الى انه على الرغم من تحسن الوضع الوبائي نتيجة ازدياد القدرة التشخيصية وتوسع السعة السريرية والقدرة العلاجية، الأمر الذي ادى الى زيادة نسبة الشفاء وهبوط الوفيات بشكل كبير الا ان مؤشرات الموقف الوبائي في العراق توضح زيادة في الاصابات خلال الاسبوعين الاخيرين وهذا ينبئ بمقدمات لموجة ثانية من الجائحة قد تكون اسوأ من الاولى نتيجة غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية و التهاون الواضح من أغلب المواطنين.

وحذرت الوزارة من خطورة عودة الارتفاع في الإصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطرها واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى اتخاذ قرارات واجراءات اكثر تشمل حظرا جزئيا وغلقا للمرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الآثار الكارثية للموجة الجديدة المقبلة".

ودعت الصحة العراقية المواطنين الى "تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل اثناء التحية والسلام والتوقف عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة بشكل عاجل".

العراق يتصدر الدول العربية بعدد الوفيات والاصابات بكورنا

واظهرت احصائية الجمعة تصدر العراق للدول العربية في عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا منذ ظهوره في البلاد في 24 فبراير عام 2020.

فقد احتل العراق المرتبة الاولى بين شقيقاته العربيات في عدد الوفيات والإصابات بالفايروس وجاء ترتيبه وبقية الدول العربية عالميا كما يلي :

27- العراق 13036حالة وفاة و 618147 اصابة .. 34- المغرب 7314و435189 ..

38- السعودية 6204 و 362488 .. 40- الأردن 3801 و291393 ..

42- الإمارات 662 و 204369 .. 43- لبنان 2553 و 289660.

وقد تم اعتماد هذه الاحصاءات بناء على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل دولة.

وعالميا اظهرت الاحصاءات أن أكثر من 101 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم بينما وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178الفا و376 حالة وفاة .

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