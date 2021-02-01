الكاظمي يعلن مقتل زعيم عصابة الشر

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"الخليج 365" من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الخميس عن قتل نائب والي تنظيم داعش في العراق ابو ياسر العيساوي الذي وصفه بزعيم عصابة الشر وذلك بعملية عسكرية في محافظة كركوك الشمالية.

وكتب الكاظمي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها ايلاف" قال فيها "شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية. الحمد لله على هذا النصر .. عاش العراق".

وتأتي عملية قتل العيساوي بعد اسبوع من عملية تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية وادت الى مصرع 32 عراقيا واصابة 110 آخرين اعلن التنظيم مسؤوليته عنه حيث كتب الكاظمي في يومها تغريدة قال فيها"ثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي. إرادة الحياة لدى أهلنا و هم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها. ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون".

يشار الى ان المعلومات عن العيساوي شحيحة نظرا لان التنظيم عادة ما ينيط مسؤوليات فصائله بقادة جدد بعد كل عملية عسكرية ناجحة للقوات العراقية تتمكن فيها من الاطاحة برؤوس التنظيم في البلاد.

ومن جهته اوضح اللواء يحيى رسول المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في تصريح متلفز ان عملية قتل أبو ياسر العيساوي تمت بوادي الشاي في محافظة كركوك الشمالية واصفا اياه بأنه " أكبر رأس لداعش في العراق".

واشار الى ان ألعملية نفذت بالاشتراك بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات حيث قتل مع العيساوي عدد من مساعديه.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من اعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأربعاء عن قتل تسعة من مسؤولي قادة تنظيم داعش في البلاد في عملية عسكرية جنوبي محافظة كركوك. واوضح الجهاز في بيان تابعته "ايلاف" ان العملية العسكرية نفذت بمنطقة وادي الشاي جنوب كركوك وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني .. مبينا أنه جرى اشتباك مباشر وحاسم مع عناصر داعش فجر فيها بعض الإرهابيين أنفسهم ضد مقاتلي الجهاز والآخرين تم قتلهم .

واضاف أن العملية كانت نوعية وأسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في التنظيم بينهم مسؤول الطبابة العام في تنظيم داعش في العراق ومسؤول الجهد الهندسي العام لداعش في العراق ومسؤول الإتصالات والأجهزة الألكترونية في محافظة كركوك.

وشدد بالقول "قواتنا الأمنية لن تتوقف في ملاحقة بقايا داعش" .. مبينا أن "عملية قتل الإرهابي العيساوي سيكون لها مردود كبير بتراجع معنويات لما تبقى من داعش .

وبين ان "عملية قتل الإرهابي العيساوي سيكون لها مردود كبير".

كما اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي ان قتل العيساوي كان ضمن عملية نفذت في وادي الشاي جنوبي كركوك .. وبين ان "جهاز مكافحة الإرهاب ملتزم بالوعد الذي قطعه لشهداء ساحة الطيران بان عملية ثأئر الشهداء مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على ما تبقى من داعش الإرهابي".

وكان العراق قد اعلن النصر على داعش عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات وحظيت بدعم من التحالف الدولي وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات خارج المدن الرئيسية وخاصة في شمال وغرب البلاد وصولا الى العاصمة التي نفذ فيها التفجير الانتحاري المزدوج الخميس الماضي.