العراق: للعمل مع مصر والأردن نحو منظومة تضمن استقرارالمنطقة

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"الخليج 365" من لندن: أكد العراق الخميس ضرورة تعزيز التعاون مع الاردن ومصر ضمن مجلس التنسيق الثلاثي الذي يجمع البلدان الثلاثة لمواجهة الارهاب والتحديات وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية وخلق منظومة للسلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في بغداد بحضور وزيري خارجية البلدين حيث سلم المسؤول الاردني

الرئيس صالح رسالة خطية من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ثم تم بحث العلاقات بين البلدين.

وأكّد ارئيس صالح الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع المملكة الأردنية في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "أيلاف".

استقرار في المنطقة

وشدد على أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية وخلق منظومة للسلام والاستقرار في المنطقة.

يشار الى ان العراق والاردن ومصر يرتبطون في مجلس لتعاون العربي" اعتقادا من ان ابتعاده عن سياسة المحاورفي ظل الاستقطابات الدولية والإقليمية التي تشهدها عموم منطقة الشرق الأوسط حاليا سيصب بالتالي في مصلحة الشعب العراقي واستعادة سلطة الدولة على القرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وفي 25 أغسطس 2020 استضافت العاصمة الأردنية، عمّان، قمة ثلاثية جمعت قادة الأردن والعراق ومصر للمرة الثالثة على هذا المستوى وذلك بعد قمتي القاهرة في آذار مارس 2019 ونيويورك في أيلول سبتمبر من العام نفسه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية

بحث الخصاونة مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على ضرورة تنفيذ ماتوصلت اليه الاجتماعات المشتركة بين العراق والأردن في المجالات التجارية والاقتصادية وألاخرى في الطاقة والنقل والصحة والزراعة والتربية والتعليم ومجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والتعاون في القطاع الخاص .

كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري حيث أكد اللقاء على ضرورة الإسراع بتنفيذ وتفعيل مخرجات القمم الثلاث الاخيرة للدول الثلاث. وشدد الحلبوسي على أهميةَ مواصلة العمل والتنسيق الاستراتيجي بين العراق والأردن وفقا للمصالح المتبادلة مشيراً إلى دعم مجلس النواب لتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على تذليل العقبات امام إقرار التشريعات اللازمة لهذا التعاون.

من جهته أكد الخصاونة دعمَ بلاده للعراق في المجالات كافة والسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم اتفق العراق والاردن عقب مباحثات بين وفديهما الحكوميين برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الاردني بشر الخصاونة على تحقيق تكامل في المصالح الاستراتيجية والعمل على حل أزمات المنطقة وتحقيق امنها واسقرارها وادانة الإرهاب والعمل معا على محاربته وانشاء مدينة اقتصادية مشتركة كما وقعا على مذكرتي تفاهم في مجالي الصحة والتعليم.

وأكدا أهمية استمرار العمل على حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار وادانة الإرهاب بكافة اشكاله واستمرار العمل معا على محاربته كما ناقشا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي".