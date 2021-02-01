الحجرف يؤكد وقوف مجلس التعاون الخليجي مع العراق في مكافحة الارهاب

وقال الحجرف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، إن "مجلس التعاون حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات مع العراق".

واوضح ان "دول الخليج تدعم استقرار العراق في حربه ضد الارهاب"، مشيراً إلى أن "الربط الكهربائي الخليجي احد أهم الملفات التي تم مناقشتها".

