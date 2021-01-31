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انتحار شاب شنقاً في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - ​اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، العثور على جثة شاب مشنوق في أحد بساتين المحافظة.

وقال بيان لشرطة محافظة ذي قار حصلت الخليج 365 على نسخة منه ، إن "مركز شرطة الغراف تلقى بلاغاً بوجود جثة لشاب مشنوق بواسطة حبل معلق في إحدى الأشجار في بستان قريب من منزله، فيما توجهت الشرطة لمحل الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

 

وأضاف البيان ، أن "فتاة من مواليد 2006 أقدمت على الانتحار بتناول سم الفئران في قضاء الدواية، وتم نقلها إلى مستشفى الحسين التعليمي وإنقاذها، لكن حالتها ما تزال غير مستقرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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