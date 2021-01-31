إدارة القوة الجوية تتبرأ من 'وليد الزيدي'

وأضافت في بيان للمكتب الاعلامي للنادي، إن "الهيئة الادارية اكدت ان الزيدي والذي تسلم مهام نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي في السنوات الماضية لا يمتلك اي تخويل من ادارة النادي بخصوص تواجده في اي محفل سواء كان رياضيا أو غير رياضي، سيما أنه خسر في انتخابات الهيئة الادارية الجديدة التي جرت شهر ايلول من العام الماضي".

وبينت الادارة أن "الكابتن علي زغير هو ممثل نادي القوة الجوية الرياضي في اتحاد الكرة ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية"، مضيفة أنها "فاتحت الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بذلك الموضوع".