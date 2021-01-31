تضم رفات 400 شخص.. العثور على مقبرة جماعية غرب الموصل

بغداد - ياسين صفوان - عثرت قيادة شرطة نينوى، الاحد، على مقبرة جماعية جديدة ضمت رفات 400 شخص غرب الموصل.



وقالت قيادة شرطة نينوى في بيان لها حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "القوات الامنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات 300 من الضحايا المغدورين من قبل عصابات داعش الارهابي في مقبرة كبيرة داخل قرية حميدات ضمن قضاء تلعفر (60 كم غرب الموصل) وهي الثاني من نوعها خلال اشهر قليلة".

واضاف البيان ان" القوات الامنية سلمت جثث الرفات للطب العدلي الشرعي بالموصل".