وزير الخارجية السابق يدعو لإجراء 'مقابلة جدية' لمرشي الكتل لمناصب السفراء

بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم، الاحد، الى اجراء "مقابلة جدية" لمرشي الكتل لمناصب السفراء.

وقال الحكيم في تغريدة له على "تويتر"، إنه "من الضروري ان تقوم وزارة الخارجية العراقية باجراء مقابلة جدية من فريق من ذوي الاختصاص في اللغات والقانون والعلاقات الدولية والتاريخ من داخل الوزارة وخارجها لمرشحي الكتل السياسية".

وأضاف "لاختيار الانسب منهم كسفراء للعراق في دول العالم ورفض غير المؤهلين منهم وبدون مساومة او وساطة او تحيز".

ونشرت الخليج 365، يوم امس السبت، وثائق تتضمن مرشحي الكتل السياسية لمناصب السفراء بينهم اسماء نواب واقاربهم.