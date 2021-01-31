الاعلام الامني تعلن العثور على ثلاثة أوكار في 'جبال الغرة'

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن العثور على ثلاثة أوكار لـ"داعش" في "جبال الغرة" في كركوك.

وقالت الخلية في بيان لها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، نفذت قوة من مقر ووحدات لواء المشاة العشرين واجب في سلسلة جبال الغرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ بالجيش العراقي، وبعد وصول القوة الى مكان الواجب واثناء البحث والتفتيش تم العثور على ثلاثة أوكار في منطقة تلكانة".

وأضافت أن "الأول يحتوي على دراجة نارية مفخخة والثاني يحتوي ملابس وافرشة لعصابات داعش، اما الوكر الثالث فقد عثرت بداخله مواد غذائية وافرشة"، مشيرة الى "تفجير الدراجة والاوكار من قبل القوة ومفرزة المعالجة، دون حادث يذكر".