انت الان تتابع خبر وزير الصحة يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، أهمية تكثيف الجهود للوقاية من كورونا ومنع دخول السلالة الجديدة إلى البلاد.
وقالت الصحة في بيان لها، إن "التميمي ترأس أجتماع الامر الديواني 217 اليوم الاحد بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم وعرض موقف الوزارة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا والتواصل مع الشركات لغرض توفيره بصورة عاجلة".
وأشار وزير الصحة الى "اهمية تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 ومنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم"، مؤكداً "استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد".