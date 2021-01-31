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ابتكروا طريقة غريبة لنقلها.. اعتقال متعاطين للمخدرات شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - القت القوات الامنية، اليوم الاحد، القبض على متعاطين للمخدرات شرقي بغداد، ابتكروا طريقة غريبة لنقل "الكريستال".

وقال بيان لشرطة بغداد حصلت الخليج 365 على نسخة عنه، إن "أربعة متعاطين للمخدرات، ابتكروا طريقة جديدة لنقل 40 غرام من الميثافيتامين الكريستال عبر طيرين مدجنين من نوع الحمام الزاجل، في منطقة المشتل، شرقي العاصمة بغداد".

 

وأضاف أن "القوات الأمنية ضبطت المتعاطين، والمخدرات، بعد المتابعة والتحري".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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