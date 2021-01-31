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بالأرقام.. عدد إصابات كورونا عالمياً يتخطى حاجز الـ 103 ملايين

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بغداد - ياسين صفوان - تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء العالم 103 ملايين إصابة، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس مليونين و225 ألفا، وفق أحدث الأرقام التي ينشرها موقع "ورلد ميتر" (Worldometer).
وقفزت الحصيلة العالمية إلى هذه المستويات في وقت ما تزال فيه أوروبا والولايات المتحدة تسجلان أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات، رغم مضي شهر على انطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس فيهما.

كما يتواصل تسارع الوباء عالميا، في حين انتشرت سلالات متحورة من في عشرات الدول، وفق منظمة الصحة العالمية، وهذه السلالات التي يوصف بعضها بأنها أكثر عدوى، هي البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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