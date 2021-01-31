بالأرقام.. عدد إصابات كورونا عالمياً يتخطى حاجز الـ 103 ملايين

وقفزت الحصيلة العالمية إلى هذه المستويات في وقت ما تزال فيه أوروبا والولايات المتحدة تسجلان أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات، رغم مضي شهر على انطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس فيهما.

كما يتواصل تسارع الوباء عالميا، في حين انتشرت سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد في عشرات الدول، وفق منظمة الصحة العالمية، وهذه السلالات التي يوصف بعضها بأنها أكثر عدوى، هي البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية.