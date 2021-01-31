الشرطة يعبر الحدود بهدفين في ممتاز الكرة

حقق فريق الشرطة فوزا مهما على فريق الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري الكرة الممتاز.





وافتتح فريق الشرطة النتيجة عن طريق اللاعب مراد محمد بالدقيقة 10 واضاف المدافع سعد ناطق الهدف الثاني في الدقيقة 86. وافتتح فريق الشرطة النتيجة عن طريق اللاعب مراد محمد بالدقيقة 10 واضاف المدافع سعد ناطق الهدف الثاني في الدقيقة 86. واجرى فريق الشرطة تبديلاته بخروج علي فائز ودخول كرار عامر وخروج جاسم محمد ودخول علي مهدي.



الفوز اوصل الشرطة الى الصدارة برصيد 31، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

الفوز اوصل الشرطة الى الصدارة برصيد 31، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.