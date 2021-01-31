صالح يؤكد للاعرجي ضرورة مواصلة الضغط على الإرهابيين ومنع الثغرات الأمنية

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته الخليج 365، أن الاخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

واضاف "جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأمنية الأخيرة في البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي لمكافحة خلايا داعش التي تحاول شن هجمات في بعض المناطق والمدن، وتعزيز أمن وحماية المواطنين".



وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، على ضرورة "مواصلة الضغط على الإرهابيين ومنع الثغرات الأمنية، مشيداً بنجاح قوات الأمن العراقية في القضاء على خلايا إرهابية وعدد من قادة وعناصر التنظيم مؤخرا"، لافتاً إلى "أهمية عدم التهاون في محاربة الإرهاب والتطرف".