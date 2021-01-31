ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في الكرمة بمحافظة الانبار.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، من ضبط ٤ صواريخ جهنم، و٢ عبوة على شكل صفيحة، و٢ مقذوف، في منطقة الشهابي الاولى بالكرمة بالانبار".



واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا".