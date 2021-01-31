'مرصد الدواعش' في قبضة الاستخبارات بصلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على مرصد الدواعش بمنطقة كنعوص بالشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تاكيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من القاء القبض على مرصد الدواعش والذي يعد ابرز المتعاونين معهم وخاصة مع الجماعات المتخفية في جبل قره جوغ ويقوم برصد تحركات قواتنا الامنية وافرادها".



واضاف البيان ان "احد ابنائه مسؤول مفارز القنص في الجبل"، مبيناً انه "تم القبض على الارهابي بمنطقة كنعوص بالشرقاط في محافظة صلاح الدين".

