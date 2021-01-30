انت الان تتابع خبر اغتيال مهاتما غاندي على يد احد الهندوس المتطرفين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1847 - تغير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.
1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث.
1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.
1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.
2017 - قمة أديس أبابا تُسفِر عن عودة المغرب رسميا للاتحاد الأفريقي بعد تأييد 40 دولة لعودته.
2018 - انعقاد مؤتمر الحوار السوري في روسيا بهدف المساهمة بإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية السورية.