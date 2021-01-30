اغتيال مهاتما غاندي على يد احد الهندوس المتطرفين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!

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بغداد - ياسين صفوان - 1847 - تغير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو. 1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث. 1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين. 1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.



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