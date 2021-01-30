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اغتيال مهاتما غاندي على يد احد الهندوس المتطرفين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!

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بغداد - ياسين صفوان - 1847 - تغير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث.

1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.

1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.


2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.

2017 - قمة أديس أبابا تُسفِر عن عودة المغرب رسميا للاتحاد الأفريقي بعد تأييد 40 دولة لعودته.

2018 - انعقاد مؤتمر الحوار السوري في روسيا بهدف المساهمة بإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية السورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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