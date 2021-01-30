أخطر من كورونا.. تقرير يحذّر من تفشي فيروس قاتل جديد في الصين

وقالت جاياسري آير، المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، جائحة نيباه يمكن أن تهب في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".ووفقاً للتقرير يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلاً عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات من 40% إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة، كما ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

ويعد "نيباه"، واحد من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي لها، وذلك وفقاً لتقرير المؤسسة الذي يصدر كل سنتين.



وتشمل الأمراض إضافة إلى "نيباه"، حمى الوادي المتصدع، الشائعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب ميرس وسارس - أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات كورونا، ولديها معدلات وفيات أعلى بكثير من كوفيد-19، ولكنها أقل عدوى.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من سنوات من التحذيرات، من أن فيروسات كورونا الجديدة، قد تسبب حالة طوارئ صحية عالمية، فإن شركات صناعة الأدوية، وكذلك المجتمع ككل، لم يكونوا مستعدين لوباء كورونا.