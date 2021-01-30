أكثر من 400 وفاة بسبب 'كورونا' خلال يوم في إيطاليا

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 298010 فحوص للكشف عن كورونا أمس مقابل 268750 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا حاليا 88279 منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم، كما سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.