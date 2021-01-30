بينهم في النفط.. نائب يدعو لاستبدال المدراء العامين ممن عليهم شبهات فساد

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، السبت، الى استبدال المدراء العامين ممن عليهم شبهات فساد، معتبراً أن بقاء هؤلاء في مناصبهم لسنوات طويلة سيجعل منها باباً من ابواب "التسلط والفساد والاحتكار".



وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "الجميع يتحدث عن حالة التلكؤ الحاصلة في العمل الخدمي وخصوصا في وزارتي النفط والكهرباء ونجد حولهما العديد من علامات الاستفهام بسبب سوء الاداء وشبهات الفساد طيلة الفترات السابقة"، مبينا ان "السبب الاساس في استمرار الفساد في الكهرباء والنفط هو الاصرار على عدم استبدال المدراء العامين ممن مضى عليهم فترات طويلة والذين تحولت مناصبهم الى ضيعات تابعة الى جهات مستفيدة والخاسر في تلك المعادلة هو المواطن البسيط".



واضاف البديري، ان "مجلس النواب سبق له وان طالب الحكومة في مناسبات عديدة في استبدال الدرجات الخاصة والمدراء العامين ممن مضى لهم في مناصبهم فترات طويلة، على اعتبار ان بقاءهم في مناصبهم لهذه السنين الطوال سيجعل منها بابا من ابواب التسلط والفساد والاحتكار ما يؤدي الى سوء الخدمات".

ودعا البديري رئيس الحكومة الى "موقف حازم وخلال فترة قصيرة بجرد اسماء المدراء العامين ممن عليهم مؤشرات فساد او مضى عليهم فترات طويلة خصوصا في النفط والكهرباء واصدار اوامر باستبدالهم باخرين من نفس التخصص واستبدال الدماء باخرى لديها افكار جديدة وايضا لمنع الاحتكار واستغلال المنصب".