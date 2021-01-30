انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبو غريب --------------11
الإسكان-----------------2
الاعلام------------------4
البياع-------------------9
التاجي-----------------4
التراث------------------2
الحارثية-----------------1
الحرية-----------------16
الدورة------------------15
السيدية-----------------8
الشرطة الخامسة----------1
الشعلة -----------------18
الطارمية----------------4
العامرية-----------------2
العلاوي------------------1
الغزالية------------------4
القادسية -----------------1
الكاظمية ----------------9
المحمودية--------------31
المنصور------------------1
المواصلات---------------1
الوشاش------------------1
اليرموك------------------4
حي الجامعة---------------1
حي الجهاد---------------14
حي الخضراء--------------3
حي العامل---------------4
حي العدل----------------1
حي الفرات----------------1
سكنة جانب الرصافة-------- 4
الإسكان-----------------2
الاعلام------------------4
البياع-------------------9
التاجي-----------------4
التراث------------------2
الحارثية-----------------1
الحرية-----------------16
الدورة------------------15
السيدية-----------------8
الشرطة الخامسة----------1
الشعلة -----------------18
الطارمية----------------4
العامرية-----------------2
العلاوي------------------1
الغزالية------------------4
القادسية -----------------1
الكاظمية ----------------9
المحمودية--------------31
المنصور------------------1
المواصلات---------------1
الوشاش------------------1
اليرموك------------------4
حي الجامعة---------------1
حي الجهاد---------------14
حي الخضراء--------------3
حي العامل---------------4
حي العدل----------------1
حي الفرات----------------1
سكنة جانب الرصافة-------- 4
الشفاء: 180.. الوفيات: 1