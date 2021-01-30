أفغانستان تطلب الاستفادة من الخبرات العراقية في مكافحة الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن العراق سيتعاون مع أفغانستان في محاربة الإرهاب، فيما اشار السفير الأفغاني في بغداد، الى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات العراقية في مكافحة الإرهاب.



وقال الأعرجي خلال لقائه، بمكتبه اليوم، السفير سليم شاه ميدانوال، إن "أفغانستان واجهت، الإرهاب الذي ارتكب جرائم كبيرة بحق الشعب الأفغاني"، معربا عن سعادته بـ"توحيد البيت الأفغاني ومشاركة الجميع في العملية السياسية".

وأكد الأعرجي، أن "العراق سيتعاون مع أفغانستان في محاربة الإرهاب، من خلال مساعدته بما يمتلكه من خبرات في هذا المجال، من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم".

من جانبه، قدّم السفير الأفغاني التعازي بـ"شهداء الحادث الإرهابي في ساحة الطيران"، مؤكدا "دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب"، مبينا أن "أفغانستان تواجه وبشكل يومي عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء".

وأشاد السفير الأفغاني بـ"خبرة القوات العراقية في مكافحة الإرهاب"، مبينا أن بلاده "تتطلع للاستفادة من الخبرات العراقية والمساعدة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".