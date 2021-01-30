الإعلام والاتصالات تصدر بياناً بشأن إطلاق خدمات 4G

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، بياناً بشأن إطلاق خدمات الـ 4G، مؤكدة ان شركة زين العراق استكملت جميع المتطلبات بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "حريصة في الحفاظ على حق المواطن بالاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة اسوة بباقي شعوب المنطقة"، معربة عن اسفها لـ"تأخر دخول هذه الخدمات منذ فترة طويلة الأسباب خارجة عن ارادتها".

وأضاف البيان، ان "الهيئة ملتزمة بحكم محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الإتحادية/ الهيئة الإستئنافية الثانية بموجب كتابها بالعدد 880 / 882 / 884 / 886 /س/2020 في 23 / 12 / 2020 وقرارها بشأن ملف التجديد والذي بينت فيه، أن القرار جاء منسجما مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين إضافة إلى إلزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد".

وأشارت الهيئة إلى التزامها "قانونا بالتعاقد مع الشركات التي تستكمل متطلبات حكم المحكمة وقرارات مجلس الامناء"، مشيرة الى ان "شركة زين العراق قد استكملت جميع المتطلبات من حيث تسديد الديون المترتبة بذمتهاودفع مستحقات التجديد والطيف الترددي للجيل الرابع والجوانب القانونية الاخرى".

ولفتت الهيئة الى ان "اطلاق الخدمة في الوقت الحالي تجريبيا لضمان تأكد نشر الخدمة بجودة عالية، ومن ثم يصار الى اطلاق الخدمة تجاريا".