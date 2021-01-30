بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا جراء الوباء، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.

وأوصت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة الجمعة بتشديد قيود السفر، بما في ذلك عدم القيام برحلات السفر غير الضرورية من وإلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.