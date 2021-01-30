انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليونين و191 ألفا و865 شخصا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول 2019
وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا جراء الوباء، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.
وأوصت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة الجمعة بتشديد قيود السفر، بما في ذلك عدم القيام برحلات السفر غير الضرورية من وإلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.