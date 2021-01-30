الإعلام الأمني تعلن مقتل داعشيين بينهم 'مسؤول' جنوب الرطبة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم داعش بينهم "مسؤول" غربي قضاء الرطبة في محافظة الانبار.



وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "تواصل قواتنا الامنية البطلة متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق، حيث تمكنت قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، من قتل إرهابيين إثنين أحدهم مايسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المجرم ( مثنى شتران المرعاوي)، كما دمرت وكر للارهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".



وأكد البيان، أن "قواتنا الامنية عازمة على متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا وأنها تواصل العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".