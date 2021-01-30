الرصد الزلزالي يصدر خارطة النشاط الزلزالي في العراق لعام 2020 (صورة)

وقال إعلام الأنواء الجوية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة أصدر تقريراً خارطة النشاط الزلزالي السنوي لعام 2020 والذي تضمن عدد الهزات الارضية المسجلة ومدى تأثيرها على المواطنين".واضاف البيان، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية، بلغ 308 زلزالا، وتراوحت قواها بين (2-5) درجة تركز النشاط بشكل واضح في المناطق".

وتابع ان "المناطق التي شهدت زلازل هي الشمالية والشمالية الشرقية وتحديدا عند الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان/ السليمانية، وخانقين ومندلي /ديالى وقضاء بدرة /واسط وكركوك واربيل فضلًا عن تسجيل عدد من الهزات الأرضية في مناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران والكويت وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى".