الحشد يعلن اعتقال قيادي بداعش يحمل جنسيات مزورة غربي الموصل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هئية الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن اعتقال قيادي بداعش الارهابي في محافظة الموصل.



وقالت الهيئة في بيان تلقت السورمية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء 53 بالحشد واستخبارات الحشد الشعبي اعتقلت قياديًّا بداعش بكمين محكم، وبحوزته جنسيات مزورة غربي الموصل".

واضافت ان " الإرهابي كان يتنقل بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار، وهو متورط بعمليات إرهابية كبرى في البوكمال والباغوز السورية وقضاء حديثة وغيرها من العمليات الارهابية".