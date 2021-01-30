27 ألف طفل يواجهون خطر التشدد في مخيم الهول شمال شرق سوريا

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي أن "الظروف المروعة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال تعد من المسائل الأكثر إلحاحا في العالم حاليا"، مبينا ان "27 ألف طفل، الكثيرون منهم من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، لا يزالون عالقين ومتروكين لمصيرهم في المخيم حيث يواجهون خطر التشدد، بالإضافة إلى خطر التعرض لهجمات من قبل أنصار "داعش".ولفت فورونكوف إلى أن "آلاف الأطفال من 60 دولة عالقون في المخيمات شمال شرقي سوريا"، مشددا على ضرورة أن تتحمل دولهم وليس سوريا المسؤولية عن مصيرهم".

ودعا المسؤول الأممي إلى بذل قصارى الجهد من أجل ضمان عودة هؤلاء الأطفال إلى دولهم".