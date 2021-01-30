مفوضية الانتخابات تحدد اخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين

بغداد - ياسين صفوان - حددت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، اخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين.



وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بحسب الجدول الزمني لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ سيكون آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة هو الـ10 من شباط المقبل".



واضافت ان "آخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الافراد هو الاول من آذار المقبل".