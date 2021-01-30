انت الان تتابع خبر اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت أن اللجنة المالية تعقد حالياً اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة المالية تعقد اجتماعها الـ35، وتواصل فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".
وأضاف البيان، أن الاجتماع سيشهد استعراض نتائج اجتماعات لجانها الفرعية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "ضمن جدول أعمال اللجنة استضافة مسؤولين من البنك الدولي".