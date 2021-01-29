وفاة طفلة في النجف بسبب العاصفة الترابية

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "ردهات الطوارئ في مستشفيات النجف الاشرف استقبلت عشرات الحالات بسبب العاصفة الترابية".

واوضحت أن "العاصفة تسببت بوفاة طفلة واحدة (7 سنوات ) لديها فتحة سابقة في القلب وضيق في التنفس".

