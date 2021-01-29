انت الان تتابع خبر وفاة طفلة في النجف بسبب العاصفة الترابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية صحة محافظة النجف الاشرف، وفاة طفلة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، ان "ردهات الطوارئ في مستشفيات النجف الاشرف استقبلت عشرات الحالات بسبب العاصفة الترابية".
واوضحت أن "العاصفة تسببت بوفاة طفلة واحدة (7 سنوات ) لديها فتحة سابقة في القلب وضيق في التنفس".
واوضحت أن "العاصفة تسببت بوفاة طفلة واحدة (7 سنوات ) لديها فتحة سابقة في القلب وضيق في التنفس".