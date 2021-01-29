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تحديد مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-29 | 18:29

تحديد مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

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حدد الاتحاد الانجليزي، مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي يشهد سبعة مواجهات.
ومن المنتظر أن تقام جميع مباريات الدور الخامس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 شباط المقبل.

ونتيجة لذلك، سيتم تعديل موعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في ، والتي كان مقرر لها خوضها يوم الإثنين 8 شباط.


مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
الثلاثاء 9 شباط

بيرنلي ضد بورنموث (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).

مانشستر يونايتد ضد وست هام (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).

الأربعاء 10 شباط

سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).

ليستر سيتي ضد برايتون (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).

إيفرتون ضد توتنهام (11:15 مساءً بتوقيت بغداد).

الخميس 11 شباط

ولفرهامبتون ضد ساوثامبتون (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).


بارنسلي ضد (11:00 مساءً بتوقيت بغداد).
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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