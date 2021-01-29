تحديد مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-29 | 18:29
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حدد الاتحاد الانجليزي، مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي يشهد سبعة مواجهات.
ومن المنتظر أن تقام جميع مباريات الدور الخامس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 شباط المقبل.
ونتيجة لذلك، سيتم تعديل موعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي كان مقرر لها خوضها يوم الإثنين 8 شباط.
مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
الثلاثاء 9 شباط
ولفرهامبتون ضد ساوثامبتون (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
بارنسلي ضد تشيلسي (11:00 مساءً بتوقيت بغداد).
ونتيجة لذلك، سيتم تعديل موعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي كان مقرر لها خوضها يوم الإثنين 8 شباط.
مواعيد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
الثلاثاء 9 شباط
بيرنلي ضد بورنموث (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
مانشستر يونايتد ضد وست هام (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).
الأربعاء 10 شباط
سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
ليستر سيتي ضد برايتون (10:30 مساءً بتوقيت بغداد).
إيفرتون ضد توتنهام (11:15 مساءً بتوقيت بغداد).
الخميس 11 شباط
ولفرهامبتون ضد ساوثامبتون (8:30 مساءً بتوقيت بغداد).
بارنسلي ضد تشيلسي (11:00 مساءً بتوقيت بغداد).
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