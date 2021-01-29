المفوضية تعلن الدول التي طلبت مراقبة العملية الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن مجموعة من الدول التي رغبت في المشاركة بمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة في العراق.



وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث للوكالة الرسمية، إن "الكثير من الدول العربية والاجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي"، لافتة الى أن "المفوضية متواصلة في استقبال الطلبات من الجهات العربية والاجنبية والمنظمات ومنها الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا".



واشارت الغلاي الى أن "مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة القاضي رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان حسن وتم تنسيق العمل مع وزارة الخارجية بأسماء وعناوين السفارات العربية والاجنبية وأيضا المنظمات الدولية وتم تزويد المفوضية بهذه الاسماء"، مبينة أن "المفوضية وجهت 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 سفارة عربية واجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية".