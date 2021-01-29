البرلمان يتجه لإلغاء قانون نقابة الاكاديميين العراقيين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن توجه لإلغاء قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.



وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيسها مقدام الجميلي كشف عن توجه البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل إلى تشريع قانون للإلغاء قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧".



واوضح الجميلي، بحسب البيان، أن ذلك يأتي استنادا" لأحكام المادة (٦٠ / ثانيا" من الدستور)، مشيراً إلى أن "هذا التوجه هو نتيجة لتداخل المهام والواجبات بين نقابة الاكاديميين والنقابات التعليمية الأخرى ذات الاختصاص".