السامرائي يدعو إلى اتخاذ 'قرارات وطنية' لاستثمار النفط والغاز

بغداد - ياسين صفوان - دعا نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، الى اتخاذ "قرارات وطنية" لاستثمار ثروتي النفط والغاز.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر" إنه "بعد اطلاع اللجنة المالية على التقارير المهنية لوفدي ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط بشأن النفط والغاز، فلا بد من إرادة حرة لإنقاذ اقتصادنا واتخاذ قرارات وطنية لاستثمار الثروتين".



وأضاف "من ذلك إكمال بناء مصفى كربلاء وإكمال إعمار مصفى بيجي مما سيوفر الاف فرص العمل وأموال طائلة".

