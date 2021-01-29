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شرطة المثنى تكذب أنباء تفجير 'سيد محمد'

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بغداد - ياسين صفوان - فندت شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، أنباء تفجير مرقد سيد محمد.
وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً كاذباً تحت عنوان (سماع دوي انفجار في مرقد سيد محمد)"، مشيرة إلى أن "هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الفتنة والرعب بين أفراد المجتمع".

واكد البيان، أن "مراسيم الزيارة تجري بصورة طبيعية ومستمرة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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