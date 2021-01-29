مصدر أمني يوضح حقيقة وجود عجلة مفخخة في الكاظمية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، حقيقة وجود عجلة مفخخة في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر مفاده العثور على عجلة مفخخة ضمن منطقة الكاظمية"، مشيراً إلى أنه "بعد الكشف عليها من قبل مكافحة المتفجرات في صقر بغداد اتضح ان العجلة خالية من المواد المتفجر".



وأضاف، أن "العجلة رفعت واتخذت الاجراءات الاصولية".