الانبار.. الاستخبارات تطيح بإرهابيين شاركا بالهجوم على منشأة المثنى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى في الكرمة بمحافظة الانبار.



وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارزها في الفرقة العاشرة وبمشاركة امر اللواء ٤٠ واستخبارات اللواء واستخبارات الفوج الاول تمكنت من القبض على اثنين من الارهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى وقتل المنتسبين عام ٢٠١٤ والاستحواذ على ممتلكاتها قبل التحرير في منطقة الجزيرة بالكرمة الانبار".



واضاف البيان ان "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".