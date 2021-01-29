بغداد تحدد تسعيرة المولدات لشهر شباط

بغداد - ياسين صفوان - حددت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، سعر الامبير وساعات التشغيل للمولدات لشهر شباط المقبل.



وقالت المحافظة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "سعر الامبير بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة الواحدة ليلا وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية (٨) ثمانية الاف دينار، فيما حددت المحافظة سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ب (١٥) خمسة عشر الف دينار".



وأشارت المحافظة إلى "زيادة مبلغ ٢٠٠٠ دينار على اسعار التشغيل العادي والذهبي بالنسبة للمولدات التي لاتجهز بحصة وقودية"، متوعدة "بمحاسبة المخالفين".